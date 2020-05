Ripresa del campionato, anche i tamponi sono un problema

Il nodo della quarantena per tutta la squadra in caso di nuovo contagio resta l’ostacolo più grosso alla ripresa del campionato di calcio. Ma non certo l’unico. Se su questo fronte è arrivata ieri un’apertura del ministro Spadafora a futuri ammorbidimenti del protocollo, anche sulla responsabilità civile e penale dei medici sportivi una circolare INAIL ha contribuito a dissipare alcuni dubbi. Resta però il problema dei tamponi.

Rivalutare il numero. Tanti tamponi in poco tempo (nello specifico 3 in 10 giorni) possono diventare un vero e proprio scoglio, anche perché in alcune zone d’Italia (la Lombardia) in questo momento è molto difficile reperire i reagenti. E parliamo di una regione con ben quattro squadre in Serie A.