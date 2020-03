Repubblica, ipotesi Serie A a 22 squadre nella prossima stagione

Clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano "Repubblica", in attesa della seduta straordinaria del Consiglio Federale in cui si conosceranno le sorti del massimo campionato di calcio in Italia. Secondo il giornale, un'ipotesi potrebbe esser quella di congelare la classifica: il titolo di campione d'Italia non verrebbe assegnato e nessuno scenderebbe in B. Sarebbero invece consentite le promozioni dalla cadetteria di due squadre. La Serie A, così, potrebbe disputarsi nella prossima stagione a 22 squadre.