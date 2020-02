Pizzul: "Sia all'Udinese che alla Fiorentina un punticino andrebbe bene"

Il noto giornalista, per anni voce della Rai, Bruno Pizzul ha parlato della sfida di dopodomani traUdinese e Fiorentina. Ecco le parole del giornalista, da sempre di fede bianconera: "E' una situazione inattesa la prospettiva di giocare con le porte chiuse: per il momento dobbiamo adeguarci, sperando che la situazione - anche a livello nazionale - non degeneri. La Fiorentina? Nella prima parte di stagione avrebbe potuto fare sicuramente di meglio, ha buone potenzialità soprattutto nel momento in cui fa gioco d’attacco: Chiesa e Cutrone sono due giocatori importanti che rappresentano anche il futuro dell'Italia. Le qualità offensive sono notevoli, a differenza dell’Udinese che segna con il contagocce. Udinese e Fiorentina hanno necessità di fare punti per cui credo che un punticino andrebbe bene ad entrambe le squadre".