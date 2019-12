Pepe: "L'Udinese non rischia la Serie B, c'è chi sta messo peggio. Contro il Cagliari sarà una partita molto difficile"

Simone Pepe, doppio ex della sfida tra Udinese e Cagliari, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto. Queste alcune delle sue parole:

Sulla situazione dell'Udinese: "L'Udinese non rischia la B, deve solo migliorare e crescere quando si tratta di fare le partite, imporsi, e sfruttare meglio il contropiede, ma tra quelle sotto che lottano c'è chi sta messo peggio".

Su De Paul: "Non sta giocando sui livelli che ci aveva abituato e bisogna capirne i motivi. Le qualità sono sotto gli occhi di tutti, ma deve scavare dentro se stesso per trovare continuità di prestazioni. In questa Inter qui può starci per fare la mezzala d'inserimento, ma alla Juve no, non troverebbe spazio".

Sulla rivelazione Cagliari: "Hanno costruito una squadra impressionante che sa giocare sopra ritmo. Lunedì hanno messo sotto la Lazio per lunghi tratti con un'intensità impressionante nel primo tempo, potevano batterla e hanno perso nel recupero dopo un calo fisiologico, ma questo Cagliari è una squadra che gioca bene a calcio perché costruita bene e all'Udinese spetta un compito difficilissimo. I loro punti di forza sono centrocampo e attacco, meno la difesa. Nainggolan, Nandez, Ionita, Oliva, Simeone, Joao Pedro sono giocatori importanti e quanto alla riscossa di Nainggolan non mi sorprendo, poteva fare comodo a qualunque delle grandi squadre. Se pensiamo che l'Inter cerca Vidal adesso, uno con le caratteristiche del Ninja, capisci di quale profilo stiamo parlando. È motivato e fa la differenza".