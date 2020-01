Parma-Udinese, le probabili formazioni: un solo ballottaggio per Gotti

Udinese in cerca di riscatto a Parma. Dopo la sconfitta contro il Milan, i bianconeri vogliono ricominciare a macinare punti. Conferme per Gotti, avanti con la stessa formazione, non si prevedono grosse sorprese. Le ultime sulla gara del Tardini di domani pomeriggio,

COME ARRIVA IL PARMA - Kucka non è in condizioni scintillanti ma dovrebbe stringere i denti: in caso di assenza dello slovacco, Kurtic arretrato sulla linea dei centrocampisti, con Siligardi in attacco al fianco di Cornelius e Kulusevski. Con l'ex Genoa in campo invece Kurtic più avanti, mentre in mezzo sono certi del posto Hernani e Scozzarella. In difesa invece Gagliolo e Darmian agiranno sulle corsie laterali, con Alves e Iacoponi centrali davanti a Sepe, confermatissimo a difesa dei pali.

COME ARRIVA L'UDINESE - Il ballottaggio si sposta dall'attacco alla difesa: Lasagna si è infatti conquistato la conferma col gran gol a San Siro, purtroppo per i friulani infruttuoso. Becao insidia De Maio, mentre Ekong e Nuytinck completeranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, con l'argentino chiamato a dare qualità alla manovra, mentre in attacco duo italiano Lasagna-Okaka. Ancora fuori causa Samir, mentre Nestorovski inizierà dalla panchina.