Okaka: "Voci di mercato mi hanno inorgoglito, ma penso all'Udinese"

L'attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka, ha parlato ai microfoni del Gazzettino sulle voci di mercato che ci sono state nelle ultime settimane, come quelle a Torino e a Monaco. "Penso all'Udinese, ma questi contatti mi hanno inorgoglito perché dopo due anni così così in Inghilterra sono tornato a suscitare interesse di club importanti. Vuol dire che Stefano non è passato di moda e che sto ancora dando tanto".