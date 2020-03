Messaggero Veneto: "Pordenone con il Cittadella per l'operazione sorpasso"

Derby del Triveneto per il Pordenone, in campo oggi (ore 14.30) contro il Cittadella in un 'Tombolato' desolatamente vuoto per l'emergenza coronavirus. "Pordenone con il Cittadella per l'operazione sorpasso", scrive il Messaggero Veneto. Che aggiunge: "I neroverdi, reduci da due vittorie, in caso di tris supererebbero i veneti. Tesser avvisa i suoi: 'In uno stadio deserto servirà concentrazione doppia'".