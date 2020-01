Messaggero Veneto, le pagelle: Ter Avest il meno peggio, malissimo Walace, Barak a ritmi troppo bassi

Le pagelle del Messaggero Veneto.

NICOLAS 5 - Non riesce a trattenere lo slancio nell'azione del rigore, vola a deviare sul palo il destro di Bentancus, mura Higuain.

OPOKU 5 - Grande diagonale difensiva su Higuain, ma poi è sempre in ritardo nel salire. Salvato dalla Var sulla rete del Pipita.

DE MAIO 5 - Finisce tritato dal flipper juventino nell'azione dell'1-0 e non solo in quella.

NUYTINCK 5 - Tiene in gioco Higuain nell'azione che sblocca il risultato. In sofferenza su Dybala, provoca il rigore del 4-0.

TER AVEST 6 - Tiene Douglas Costa e un paio di volte arriva anche al cross. Il meno peggio.

BARAK 5 - Un paio di buone verticalizzazioni, ma gioca a ritmi troppo bassi.

WALACE 4 - Lento nelle giocate e anche quando ha il tempo per il cambio di gioco opta sempre per il passaggino in orizzontale. E sugli inserimenti dei centrocampisti juventini è sempre in ritardo lasciando scoperta la difesa.

JAJALO 5 - Da mezzala fa fatica, non riesce a incornare verso Buffon.

SEMA 5 - Poco intraprendente. Serata difficile.

TEODORCZYK 5 - Cerca di tenere palla per far salire la squadra, ci riesce raramente.

NESTOROVSKI 5 - In difficoltà fisica nei duelli con i difensori avversari.

LASAGNA 5,5 - Un tentativo di testa

LARSEN SV - Entra a partita già decisa.

FOFANA SV - Gioca l'ultimo quarto d'ora.