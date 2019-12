Messaggero Veneto: "Di Natale re della decade, l'Udinese ora fatica"

"Di Natale bomber della decade in A, ora l'Udinese fa meno di un gol a partita": così il Messaggero Veneto celebra il record di Totò Di Natale, miglior attaccante della Serie A negli ultimi 10 anni con 125 gol all'attivo. Più di Higuain e Quagliarella, più di Icardi, Ciro Immobile e Mertens. Dopo l'addio di Totò, il club, per scelta, non ha mai investito su un vero bomber. Ora i friulani faticano a far gol: realizzati 13 centri in 17 gare, meno di uno a partita.