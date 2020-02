Marino: "Udinese ora più forte. Barak? Voleva andare via"

Il mercato di gennaio ha permesso all’ Udinese di poter disporre di 19 elementi di movimento, 2 alternative per ogni ruolo. E’ uno dei concetti che ieri, in sede di presentazione dei nuovi acquisti Zeegelaar e Prodl, ha espresso Pierpaolo Marino, Direttore dell’Area Tecnica. «Non capisco le critiche sul nostro operato perché sono arrivati giocatori dal Watford. Ci tengo a sottolineare piuttosto che grazie al lavoro sinergico che c’è con il club inglese - siamo apripista in Italia - abbiamo potuto rinforzare la squadra mentre sarebbe stato impossibile farlo puntando su alcuni giovani che comunque abbiamo trattato, ma che per loro ci sono stati richieste decine di milioni. Questo è un mercato “drogato” caratterizzato da cifre e costi inaccessibili per l’Udinese: quello che pagavi prima 2,3 milioni, oggi lo paghi almeno 15». Poi Marino ha toccato il tasto delle cessioni. «Con la partenza di Pussetto che ora è del Watford abbiamo fatto una plusvalenza importante che ci ha permesso di acquistare Zeegelaar per completare il settore degli esterni a sinistra. Barak? Non sarebbe stato logico trattenerlo, il valore del suo cartellino si sarebbe svalutato, a Lecce invece può tornare a dimostrare che è giocatore importante. A parte il fatto che una volta alla settimana Barak veniva nel mio ucio per sollecitare la cessione. Opuku? L’ho visto piangere perché voleva andarsene dato che giocava poco, oltretutto da esterno. Aggiungo che nelle due sessioni di mercato non abbiamo ceduto nessuno dei big pur avendo ricevuto tante offerte».