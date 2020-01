Lasagna: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione, siamo venuti qui a giocarcela contro un grande Milan"

L'attaccante dell'Udinese, Kevin Lasagna è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta odierna sul campo del Milan: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione, siamo venuti qui a giocarcela contro un grande Milan. Purtroppo abbiamo perso negli ultimi secondi, dispiace. Quello che fa più male è il risultato, la prestazione è stata davvero buona. Abbiamo messo in campo tanta intensità, ma purtroppo non ha portato a un buon risultato".