DAZN nel prepartita ha intervistato l'esterno bianconero Jens Stryger-Larsen: "Nelle ultime tre partite abbiamo perso ma credo che comunque la squadra abbia giocato molto bene e abbia creato tante occasioni che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Credo che quella di oggi sia una partita molto difficile per entrambe le squadre ma in palio ci sono punti importanti e noi vogliamo portare a casa una vittoria".



Il Brescia ha cambiato allenatore, che partita ti aspetti?

"Mi aspetto una guerra. So che loro hanno appena cambiato allenatore ma in questa settimana l'Udinese ha pensato solo a sé stessa e a come affrontare questa gara. Sicuramente il cambio di allenatore è un fattore e non possiamo mai essere sicuri su come scenderanno in campo fino all'inizio della partita, noi però ci siamo concentrati su di noi e questo è un bene".



La difesa a quattro è una possibilità, la reputi probabile?

"Noi cerchiamo di mantenere la nostra identità ma nel calcio può sempre succedere di tutto. Preferiamo giocare con una difesa a tre ma se la partita dovesse richiedere un cambio noi siamo pronti a seguire il mister".