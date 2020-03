Italia, Mancini: "Buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l'Europeo"

Dopo il sorteggio di Amsterdam, Roberto Mancini parla alla Rai commentando il gruppo in cui sono stati inseriti gli azzurri in Nations League: "Le squadre erano tutte abbastanza forti. È un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l'Europeo. Sono soddisfatto, come lo sarei stato in ogni caso. La crisi Coronavirus? Momento delicato, sicuramente c'è da fare attenzione. Spero che tutto si possa risolvere con maggior tranquillità, che aiuterebbe. Le polemiche sul calendario di Serie A con al centro Dal Pino? Mi spiace, non entro nel discorso, può capitare per il nervosismo generale. Penso che tutto possa rientrare. Comunque adesso la nostra concentrazione è tutta per Euro 2020, poi penseremo alla Nations League, magari facendo giocare qualche giovane interessante".