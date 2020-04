Inter-Musso, Frey lo promuove: "Mi ha colpito, in qualunque squadra sarebbe importantissimo"

Chi sarà il futuro portiere dell'Inter? Secondo Sebastian Frey non ci può essere nessuno meglio di Juan Musso: "Mi ha colpito soprattutto il suo tempo di adattamento al campionato italiano. Tutti i sudamericani appena arrivano in Italia hanno bisogno di un preparatore atletico per potersi adattare tecnicamente e tatticamente. Essendo sudamericano con i piedi è davvero bravo, in qualunque squadra sarebbe importantissimo. Musso mi ricorda con le sue uscite Samir Handanovic. Al momento l’Inter ha un ottimo portiere come Handanovic e lo sarà per i prossimi due o tre anni. Quindi, al momento per i nerazzurri non esiste il problema dell’estremo difensore ma è giusto guardarsi intorno e Musso secondo me è il profilo ideale".