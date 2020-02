Il report dell'allenamento odierno: Prodl in palestra, Nuytinck a riposo

E' stato un allenamento di intensità quello svolto oggi pomeriggio dai bianconeri sui campi del Bruseschi. Una seduta a cui hanno preso parte 20 giocatori, con Samir che continua a seguire un programma differenziato e si è allenato per la prima volta anche con il pallone. Lavoro in palestra, invece, per il neo acquisto Sebastian Prodl, mentre Bram Nuytinck è stato tenuto a riposo in via precauzionale dopo aver disputato il match di domenica sera contro l'Inter nonostante un affaticamento muscolare.

Dopo la consueta fase di riscaldamento, il gruppo si è suddiviso in due tronconi, svolgendo da un lato partitelle 5 contro 5 a campo ridotto, dall'altro esercitazioni su giropalla, cross e conclusioni, per poi concludere con una serie di scatti e allunghi.

Domani in programma una doppia seduta, con i ragazzi di mister Gotti che scenderanno in campo alle 11 e alle 15.