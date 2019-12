Il report dell'allenamento odierno: partitella in famiglia per chiudere il 2019

Una partitella in famiglia sui campi del Bruseschi per chiudere col sorriso il 2019. Così ha trascorso la mattinata di San Silvestro l’Udinese di mister Gotti, che continua a lavorare a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno per preparare la ripresa del campionato. Gruppo quasi al completo, ad eccezione del lungodegente Samir, mentre Juan Musso ha svolto un programma personalizzato con la testa già alla trasferta di Lecce di lunedì 6 gennaio.



Nel corso della partitella odierna, Gotti ha proposto da entrambi i lati lo schieramento a 3-5-2, da una parte con la coppia d’attacco Okaka-Lasagna, dall’altra col trio Mandragora-Jajalo-Fofana in mediana e Sema e Ter Avest ad agire da esterni.



Il nuovo anno si aprirà con la seduta pomeridiana prevista per le ore 15 di domani.