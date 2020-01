Il report dell'allenamento odierno

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce di lunedì.

Bianconeri in campo questa mattina alle 11,30.

Dopo aver iniziato la seduta in palestra la squadra si è spostata sul campo 4 del centro sportivo Bruseschi per completare le fasi di riscaldamento.

Archiviata questa parte, via al lavoro con la palla, dapprima con i classici torelli e, poi, spazio alle esercitazioni tattiche sul possesso palla e sulle situazioni di gioco.

Nel proseguimento della seduta, il gruppo ha sostenuto una partitella a campo ridotto con massimo due tocchi concessi.

In chiusura di allenamento focus sulle palle inattive.

Tutto il gruppo a disposizione di mister Gotti ad eccezione di Samir, impegnato nel programma di recupero dopo l'intervento al menisco.

Questa sera la squadra sarà in ritiro prima di svolgere, domattina alle 11,30, la rifinitura sui campi del Bruseschi.

Domani, alle 14,40, le parole di mister Gotti in conferenza e, a seguire, la partenza verso Lecce.