Il report dell'allenamento di ieri: Samir unico assente

Doppia seduta ieri per i bianconeri.

Gruppo diviso in due metà, con lavoro alternato in palestra e sul campo 4 sul Bruseschi.

Al mattino, i giocatori scesi sul rettangolo verde, si sono concentrati sul possesso palla prima di dedicarsi a partitelle a tema a due tocchi a campo ridotto con le sponde. A fine seduta focus sulla finalizzazione.

Al pomeriggio i calciatori scesi in campo al mattino hanno lavorato in palestra e viceversa.

Unico assente Samir che prosegue il suo iter di recupero

Oggi squadra in campo alle ore 11,30.