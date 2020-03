Il punto sui recuperi della 26^ giornata: Udinese-Fiorentina si giocherà a porte chiuse

Il campionato di Serie A proseguirà a porte chiuse. È questa la decisione che sta maturando, tra la Lega Serie A e il Consiglio dei ministri, il doppio fronte che sta decidendo in queste ore come mandare avanti il calcio italiano nell'emergenza legata alla diffusione del contagio da Coronavirus. Udinese-Fiorentina e le altre cinque partite rinviate nell'ultima giornata saranno recuperate nel prossimo weekend di campionato. Data la necessità di giocare a porte chiuse, appunto, si dovrebbero disputare regolarmente tra sabato e domenica: con ottime probabilità, il derby d'Italia andrebbe in campo a questo punto domenica 8 marzo alle 20.45 o in alternativa (ma avrebbe poco senso) lunedì 9 alla stessa ora.

Le partite rinviate. A tal proposito, vi ricordiamo le sei partite rinviate nell'ambito della 26^ giornata. Le otto squadre non coinvolte osserverebbero così un turno di riposo. Dato che le decisioni sono in corso, non possiamo ancora dirvi però giorno e orario della singola gara.

Sampdoria-Hellas Verona

Udinese-Fiorentina

Milan-Genoa

Parma-SPAL

Sassuolo-Brescia

Juventus-Inter

Cosa succederà poi? Detto che al momento viaggiamo ancora nel campo delle ipotesi, per quanto molto accreditate, resta da capire se il resto del calendario slitterà, per cui, per esempio, la 27^ giornata si giocherà il weekend del 14-15 marzo e via dicendo. O viceversa si deciderà di tenere le successive giornate "al loro posto" con lo spostamento della sola 27^ al turno infrasettimanale del 13 maggio.