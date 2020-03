Il Ministro Spadafora: "Se la A si fosse fermata prima ora non avrebbe squadre in quarantena"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato ad analizzare gli scontri avuti con la Lega Serie A qualche giorno fa circa la sospensioni dei campionati: “Il calcio è un mondo a sé però c’è stato un momento in cui la Lega di Serie A avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumersi, dicendo che lo avrebbe dovuto fare il Governo. Poi noi lo abbiamo fatto, ma se si fossero fermati un po’ prima avrebbero potuto dare piena solidarietà al Paese in piena salute, senza avere squadre in quarantena".