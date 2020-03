Il CONI ferma lo sport

Il CONI, con un comunicato dopo la riunione straordinaria odierna, ha annunciato lo stop a tutte le attività sportive anche se l’ufficialità della decisione arriverà solo dopo l’emanazione da parte del governo di un apposito decreto che possa superare quello attuale in corso di validità. Lo stop alle attività sportive, per quanto detto, riguarda i campionati e le competizioni che rientrano nella giurisdizione del CONI, quindi non le competizioni UEFA. Da capire, quindi, quali saranno le sorti di Juventus-Lione, Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Di seguito l’estratto del comunicato riguardante la questione:

“Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.

Il CONI da giorni sta sostenendo e continuerà a sostenere le singole Federazioni in tutte le iniziative che intenderanno intraprendere con le rispettive organizzazioni internazionali (europee e mondiali) al fine di armonizzare i calendari e gli eventi anche in vista delle prossime scadenze legate alle qualificazioni olimpiche”.