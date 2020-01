I convocati di Gotti, nessuna sorpresa

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati diramata da mister Gotti, Teodorczyk l'unico in dubbio ma il polacco, come da comunicato, è in condizioni buone per partire verso Milano.

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori: 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 38 Mandragora; 72 Barak

Attaccanti: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk