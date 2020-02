Gotti sorride: "Bene, giocata una gran gara"

Luca Gotti in sala stampa è soddisfatto del punto, visto che nonostante la gran partita l’Udinese stava perdendo. «Dobbiamo essere contenti di aver pareggiato – ha commentato -. Stavamo facendo una frittata, dopo che avevamo fatto una partita incredibile. Il torto vero è quello di non aver fatto gol. Poi prendiamo gol in quel modo. Non abbiamo concesso tante occasioni, la squadra dimostra equilibrio. Prendiamo gol da una palla su una punizione a centrocampo. Abbiamo provato a vincere la partita, venivamo da tre sconfitte di fila. Inizi ad avere timore, anche involontariamente».