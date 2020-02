Gotti: "Si fa fatica a digerire questa sconfitta dopo quanto abbiamo fatto"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, commenta a Sky il ko interno con l'Inter. "Sul gol, probabilmente, Nuytinck poteva poteva accorciare mezzo metro in più. La partita ha preso una piega diversa su questo episodio, con la rete che arriva dopo alcuni rimpalli. Si fa fatica a digerire questa sconfitta dopo quanto abbiamo fatto – dice il tecnico bianconero –. Sono deluso dal risultato, non dalla prestazione: basta poco a queste squadre se non riesci a fare gol. La mia posizione? Non è un problema se non lo è per i ragazzi, al limite lo è per me stesso”.

“Nei primi 20 minuti, Moses ha messo in difficoltà Sema e non mi è piaciuto. Poi però, anche grazie a Fofana, la situazione si è ribaltata. Fofana? Ha le potenzialità per stare in Champions League, ma deve trovare continuità – sottolinea ancora Gotti –. Andare in difficoltà con l'Inter può capitare, così come può capitare che loro capitalizzino questa supremazia, ma ho visto nonostante tutto una voglia di non deporre le armi. Con questo spirito, sicuramente potremo toglierci soddisfazioni”.