Gotti fino a giugno e poi? Il nome, nuovo per modo dire, è quello di De Zerbi

Gotti e l'Udinese potrebbero prendere a fine stagione due strade diverse. L'attuale tecnico bianconero, come più volte affermato anche alla stampa, desidererebbe tornare al ruolo di tattico, incarico che sente maggiormente suo, a Udine o altrove (ricongiungersi alla Juve con Sarri, dopo l'esperienza più che positiva al Chelsea è una delle possibilità).

Per questo motivo la società starebbe vagliando altri nomi. Chi? In pole sembrerebbe esserci Roberto De Zerbi. L'allenatore potrebbe lasciare a fine stagione Sassuolo. All'Udinese piace da tempo e per questo motivo, si vocifera, che ci sia stato un primo avvicinamento, un sondaggio per capire se il progetto bianconero può o meno interessare al tecnico bresciano.

Il corteggiamento è partito ma c'è da vincere la concorrenza di diversi club del nostro campionato.