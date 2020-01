Giacomini: "Inspiegabile la cessione di Pussetto. Meritava di giocare, invece si mandano in campo altri"

Mister Massimo Giacomini, ai microfoni di Telefriuli, ha commentato l'ormai imminente cessione di Ignacio Pussetto al Watford. Queste le sue parole:

"Inspiegabile la sua cessione. Nel girone di ritorno poteva dare molto di più di tanti altri. Credo che debba giocare chi merita, invece si mandano in campo altri. Nel Watford poi non è detto che giochi. In Premier League è andato in estate Cutrone ed è tornato indietro".