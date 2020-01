Giacomini: "Il primo tempo contro il Parma è stato ridicolo, nella ripresa poi hanno sbagliato di tutto. I ducali erano ancora di più alla nostra portata rispetto al Milan"

Mister Massimo Giacomini ha parlato della sconfitta rimediata dall'Udinese a Parma ai microfoni di Telefriuli. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Sulla gara:"Che la gara contro il Parma sarebbe stata figlia della partita di Milano l'avevo detto. Nel primo tempo la squadra è stata ridicola, siamo andati sotto contro una squadra che non aveva punte interessanti, ma che sa soffrire. Nel secondo tempo poi abbiamo sbagliato di tutto. La sconfitta di Milano ha inciso, si vede. Il Parma era ancora di più alla nostra portata rispetto al Milan".

Sulla difesa: "Becao ed Ekong non fanno un centrale serio, sono un disastro eppure continuano a giocare. Incredibile il gol di Gagliolo, tenuto in gioco da Ekong che tende sempre a rinculare fino alla porta. Esce sempre e si gira con il sedere. Una cosa simile non esiste nemmeno nelle categorie dilettantistiche: gli insegnano a non mettersi in quella posizione".