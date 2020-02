Gazzetta dello Sport - Gotti amaro: "Sconfitte così tolgono il sonno"

Nulla da rimproverare ai “suoi” ragazzi, anche se prima di rimediare quell’uno-due che l’ha messa al tappeto, l’Udinese aveva fatto la bocca a un risultato positivo che stava edificando attraverso una prestazione convincente, di sostanza, tutta corsa, resistenza e ripartenza. Poi però, Conte ha alzato il livello e con Sanchez e Brozovic ha dato la scossa all’Inter. Il contraccolpo subito, in casa bianconera, è tutto nell’analisi di Luca Gotti: «Non posso essere soddisfatto del risultato, un allenatore che perde queste ultime tre partite non dorme la notte. Si fa fatica a digerire un risultato come questo e detto questo sono dispiaciuto, ma non deluso perché l’atteggiamento della squadra è stato eccellente e dovremo riproporci sugli stessi livelli. Tutti hanno fatto la partita che ci eravamo detti di fare, poi se non fai gol contro queste squadre, resta poco».