Fofana: "Partita dura, anche fisicamente. In allenamento lavoriamo bene, sono fiducioso"

Fofana ha parlato nel post partita a Udinese TV: "Abbiamo tutti provato a fare la differenza, era una partita dura, anche fisicamente. Non abbiamo il risultato che vogliamo, dobbiamo andare ancora forte, mettendoci tutto ogni partita prima o poi il risultato arriverà. Per me alla fine anche il punto va bene, ci sono ancora tante partite, in allenamento si lavora tanto e quindi non sono preoccupato, dobbiamo continuare a fare punti".