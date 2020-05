FIGC, rinviato il Consiglio Federale in programma per l'8 maggio

La F.I.G.C ha reso noto, questa sera, che il Consiglio Federale in programma il giorno 8 maggio è stato revocato e quindi rinviato a data da destinarsi vista la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà riconvocato dopo l'uscita del nuovo DPCM, con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati.