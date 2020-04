FIGC, Gravina: "Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti"

Il presidente federale Gabriele Gravina conferma la sua posizione a margine della riunione avvenuta oggi tra FIGC e il comitato medico-scientifico incaricato di stabilire un protocollo per la ripresa del calcio professionistico, quindi di Serie A, B e C: “Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale in questa fase mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l’attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via”.