Fase 2, l'ordinanza di Fedriga: nessuna mascherina se da soli. Per attività motorie si può uscire dal comune

Per quanto concerne l'attività motoria, permane il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi, ma decade l'obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra. Sono alcune delle novità che il governatore Fvg Massimiliano Fedriga ha introdotto nell'ordinanza numero 12 che, da domani fino al 18 maggio, integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.