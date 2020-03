Emergenza Coronavirus, il messaggio di Felipe al popolo friulano: "Ormai vi conosco, sono certo che anche questa volta vincerete"

Anche Felipe ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al popolo friulano. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Telefriuli:

"Oggi sono stato chiamato per mandarvi un messaggio in questo complesso momento che tutto il Friuli, l'Italia, il mondo sta attraversando. All'inizio ho pensato che non fossi io la persona più giusta per inviarvi il messaggio, che sarebbe stato più opportuno interrogare quelli che oggi chiamiamo gli eroi: sono loro che è giusto che ricevano stima, solidarietà e senso di gratitudine. Però ho pensato che è in momenti come questi, dove tutti ci troviamo allo stesso modo schiacciati da un avversario che sembra invincibile, che dobbiamo dimostrare di essere tutti degli eroi. Perchè è dai piccoli o grandi gesti di ognuno di noi che il nostro Paese potrà vincere questa partita. Sono certo che tutti stiate compiendo la vostra parte: io ad esempio faccio i lavori domestici e ho potuto capire tutti gli sforzi che fanno le persone che mi stanno intorno. Porto la spesa ai suoceri che altri eroi mi consegnano a casa. Mi tengo allenato nell'eventualità della ripresa dell'attività fisica del calcio.

Ormai, friulani, dopo tanti anni vi conosco: sono certo che come avete sempre fatto nei molteplici momenti duri che vi hanno colpito, anche questa volta porterete a casa il più bel risultato, la vittoria.

Un saluto a tutti, mandi!"