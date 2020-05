Domizzi: "Ripresa? Si prenda una decisione"

Anche l'ex difensore dell'Udinese Maurizio Domizzi ha detto la sua sulla possibilità di una ripresa o meno del campionato: "Fino ad ora è stato impossibile farsi un'idea. Se la prospettiva è di far riprendere tutte le attività tra il primo e il 15 giugno, non vedo perchè non far riprendere il calcio" - ha spiegato ai microfoni di Telefriuli - "Trovo assurdo che adesso si mettano a punto protocolli per gli allenamenti individuali, altri per poi fare quelli collettivi per poi magari dire che il campionato è finito dopo aver fatto spendere tempo e soldi. Se si dà il via agli allenamenti, si riprende. Altrimenti chiudiamola qui. Una ripresa in estate è ovvio che non sarebbe la condizione ideale. Poi tutto si fa, con il rischio di qualche infortunio in più".