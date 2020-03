De Paul verso la cessione. Occhi su Girotti del River Plate

Per quanto riguarda l’attuale rosa è sempre più probabile la cessione di Rodrigo De Paul, ha parecchi estimatori all’estero ed è finito nelle mire prima dell'Inter e ora anche del Milan. Dovrebbe invece rientrare in Friuli il giovane attaccante spagnolo Cristo Gonzalez, girato in prestito la scorsa estate alla Sociedad Deportiva Huesca (società che milita nella Liga 2). Dall'Argentina, infine, si parla di un recente ma forte interesse da parte dei dirigenti bianconeri per l'attaccante classe '99 del River Plate Federico Girotti, un talento di cui si dice un gran bene.