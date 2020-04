De Paul in formissima! L'argentino si allena duramente tra le mura di casa

In attesa di capire se si potrà tornare o meno in campo, i bianconeri continuano ad allenarsi tra le mura di casa. Il workout casalingo, sotto l'attento controllo di mister Gotti e del suo staff, sembra stia dando i suoi frutti. Tra i più in condizione sicuramente Rodrigo De Paul. L'argentino ha postato sui social una foto che lo ritrae in pienissima forma alla fine dell'allenamento quotidiano. Fatica e sudore per il diéz in vista dell'eventuale ripresa