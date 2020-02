Al termine di Brescia-Udinese ha parlato ai microfoni di Udinese Tv ha parlato il numero 10 bianconero Rodrigo De Paul: "Abbiamo dominato per 90 minuti, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo mantenuto bene il possesso ma dobbiamo migliorare ancora alcune piccole cose. Dobbiamo essere bravi a mantenere l'intensità per tutta la partita perché in questo campionato basta una minima distrazione per essere puniti. Sono arrabbiato per il risultato perché sono convinto che avremmo dovuto vincere per quello che abbiamo fatto in campo ma credo anche che l'arbitro abbia commesso qualche errore. Secondo me quando ci si gioca la salvezza bisogna avere un arbitro di personalità perché anche solo uno stadio pieno come oggi può mettere in soggezione uno che magari ha meno esperienza. Sono fiducioso in merito a quello che stiamo facendo perché in Serie A la cosa più complicata è creare occasioni da gol ma noi oggi ne abbiamo create ben 17, colpendo anche due traverse. Domenica prossima affrontiamo una squadra che ha una grande intensità nel gioco ma noi dobbiamo continuare su questa strada".