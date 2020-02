D'Agostino: "La Fiorentina ha qualcosa in più qualitativamente dell'Udinese"

Gaetano D'Agostino, doppio ex della sfida tra Udinese e Fiorentina, ha così parlato del match ai microfoni di Violanews.com:

"Con Gotti l'Udinese ha trovato un equilibrio e poi hanno De Paul che può determinare però anche la Fiorentina ha trovato la sua identità con dei principi di gioco. La Fiorentina deve stare attenta in particolare al fattore fisico dell’Udinese."

"Pronostico? Spero che sarà una partita bella come lo è sempre stata. Nel mio cuore porto tutte e due le squadre, direi un pareggio per fare contenti tutti ma la Fiorentina ha qualcosa in più qualitativamente. Allora diciamo 2 a 1 per la Fiorentina."