Criscitiello: "Udinese-Fiorentina si poteva rinviare"

Michele Criscitiello, direttore di Udinese TV, ha commentato la decisione di giocare Udinese-Fiorentina a porte chiuse: "La prevenzione, la salute dei cittadini viene prima di tutto, ma c'è un'incogruenza nella decisione. Udinese-Fiorentina è una partita importante per entrambe le squadre, non diciamo che il calcio debba venire prima della salute, ma a rimetterci ancora una volta sono i tifosi, sarebbe stato importante per l'Udinese giocare in un contesto come quello del Dacia Arena. Le decisioni delle istituzioni sono chiare, ma ci sono dei controsensi, Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse per gli impegni delle squadre nelle coppe, per Udinese e Fiorentina invece si poteva aspettare un rinvio per avere i tifosi sugli spalti".