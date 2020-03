Coronavirus, anche l'Austria si rassegna: campionato sospeso, LASK-United a porte chiuse

L'Austria dice stop al calcio. Sospesi i campionati almeno fino al 3 aprile come misura restrittiva per fronteggiare alla diffusione del Coronavirus. Esente, per il momento, la Nazionale austriaca che ad ogni modo giocherà a porte chiuse la partita casalinga contro la Turchia in programma il 30 marzo. Si giocherà ma a porte chiuse la sfida di Europa League fra LASK e Manchester United.