Conte: "Da lunedì via libera agli allenamenti di squadra ma non ci sono ancora le garanzie per riprendere il campionato"

Il Premier Conte ha parlato questa sera in conferenza stampa, facendo anche il punto della situazione per quanto riguarda lo sport ed il calcio in particolare:

“Dal 18 maggio ok agli allenamenti. Ripresa? Il ministro Spadafora sta seguendo il tutto con attenzione. Bisogna aspettare che si realizzino le condizioni giuste per tornare a giocare. In questo momento non è possibile fornire garanzie su eventuali date”.