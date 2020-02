Colantuono: "La Fiorentina potrebbe aver un vantaggio dal fatto che l'Udinese giocherà senza i tifosi"

Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sfida che vedrà affrontarsi sabato a porte chiuse Udinese e Fiorentina:

“Quella di Udine non sarà una partita normale, dato che non ci saranno i tifosi. La Fiorentina potrebbe avere un piccolissimo vantaggio per questo. Ho visto bene la squadra di Iachini. Vedo la compagine viola più attenta e più aggressiva rispetto a prima."