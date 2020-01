Causio: "L'Udinese vale molto più degli attuali punti in classifica, contro il Lecce sarà un bell'incrocio"

Franco Causio, doppio ex della sfida tra Udinese e Lecce, ha così presentato il match tra le due formazioni ai microfoni del "Quotidiano di Puglia":

“È un bell’incrocio quello tra Lecce e Udinese, due società italianissime. Quella dei Pozzo è una storia trentennale, di cui le ultime venticinque stagioni vissute sempre in Serie A; un modello di sagacia e abilità negli investimenti, messo in piedi da gente che ha saputo guardare lontano. Quella di Sticchi Damiani e del suo gruppo di amici e collaboratori è una storia fresca, capace di risultati strepitosi; anche in questo caso si tratta di splendide intelligenze e lungimiranze."

“L’Udinese ha esperienza da vendere, con tanti giocatori stranieri di valore, protagonisti nelle rispettive Nazionali. Vale molto più degli attuali 18 punti in classifica. Pratica un 3-5-2 che in fase difensiva diventa 5-3-2. Si chiude molto bene e riparte con grande efficacia. Ha elementi di grande intensità come Lasagna, oltre ad Okaka, Fofana, De Paul e Mandragora."