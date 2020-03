Carnevale: "Possibile che il campionato riparta a maggio. Musso? Le big fanno bene a metterci un occhio, diventerà come Handanovic"

Andrea Carnevale, attuale capo dello scouting dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni:

"Quando riprenderà il campionato? Spero che questa emergenza possa finire quanto prima, ma la mia percezione è che la Serie A non possa iniziare di certo il 4 di aprile. Mi sembra strano, ci spero ma non ci credo. A Maggio? Potrebbe essere possibile. Siamo al 20 marzo e non abbiamo ancora raggiunto il picco, la gente continua ad uscire. Quella di maggio resta una prospettiva possibile per la ripresa, me lo auguro ma non saprei. E’ un virus che ha fregato tutto il mondo, non riesco a capire."

"Musso? C’è sempre il mio Presidente che si occupa di queste operazioni. Posso dire che come Meret diventerà uno forte anche lui. Magari ora l’azzurro è sottotono ma ritornerà il portiere che conosciamo noi. Musso è un portiere della Nazionale argentina, ne diventerà presto il titolare. Le grandi squadre fanno bene a metterci un occhio, perché è innanzitutto un bravo ragazzo, molto professionale e che secondo me diventerà come Handanovic”.