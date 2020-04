Carnevale: "Favorevole alla ripresa ma faccio fatica a pensare che si possa tornare a giocare"

Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

"Parto da un presupposto. Sono favorevole alla ripresa, parlo anche a nome dell’Udinese, se potessi, ricomincerei già oggi. Nutro ancora qualche dubbio, lo dico da ex calciatore e da dirigente. Ci sono tantissime dichiarazioni, ma faccio fatica a pensare che si possa riprendere. In questo momento tutti i medici italiani stanno studiando questo protocollo che non è di facile attuazione. Noi abbiamo giocato il 7 marzo contro la Fiorentina e poi abbiamo saputo che tre giocatori viola erano positivi. Sono stato in quarantena. Ero all’interno dello stadio. I nostri calciatori sono rimasti tutti ad Udine. Cosa accadrebbe se poi ci fosse un nuovo positivo al Covid 19? Per questo ho dei dubbi."