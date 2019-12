Cappioli: L'Udinese ha una classifica bugiarda, il Cagliari sta sbagliando poco o nulla. Domani vincerà il bel calcio"

Massimiliano Cappioli, doppio ex della sfida tra Udinese e Cagliari, ha parlato ai microfoni di UdineseTv. Queste alcune delle sue parole:

"Stiamo parlando di due squadre con organici di primo piano e con giocatori tecnicamente indiscutibili. A mio avviso l'Udinese ha una classifica bugiarda perché ha lasciato per strada almeno 6-7 punti contro formazioni alla portata.

Dall'altra parte la squadra ha affrontato squadre come Milan, Napoli, il Torino e lo stesso Genoa con l'autorità della squadra che in questo campionato può ambire a traguardi importanti e che vanno oltre la semplice salvezza. Il Cagliari? Sta sbagliando poco o nulla, credo che sia cresciuta la mentalità e il rendimento di alcuni giocatori che in Sardegna stanno facendo la differenza".

"Gara da vedere assolutamente perché ci sono contenuti tecnici importanti e due squadre che hanno ambizioni di classifica importanti e che può essere decisa da un episodio. Non mi sbilancio nei pronostici perché sono rimasto legato a tutte e due le squadre, ma sono certo che vincerà il bel calcio".