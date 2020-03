Caos Serie A, i retroscena: il Governo vuole la sospensione, la FIGC apre, ma la Lega nicchia

Mattinata agitata per la Serie A. Dopo il caos totale intorno a Parma-SPAL, in programma inizialmente alle 12:30 ma ufficialmente cominciata alle 13:45.

Dopo il decreto del Governo, stamane il Ministro dello Sport Spadafora è tornato in pressing sui vertici del calcio per sospendere il campionato. L'Assocalciatori è totalmente favorevole, parlano chiaro gli ultimi commenti del Presidente Tommasi, e ora anche la FIGC è disponibile a fermare tutto. Non è ancora convinta però la Lega di Serie A, che pretende chiarezza immediata dal Governo: dovranno essere insomma le autorità a dichiarare pubblicamente se si deve giocare o meno, una volta per tutte.