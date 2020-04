Brignardello: "Meno di quattro settimane per tornare in forma sono poche, all'inizio il calcio sarà simulato"

Il professor Giovanni Brignardello è a capo dello staff dei preparatori dell'Udinese e ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport per parlare del tema della ripartenza degli allenamenti: "All'inizio dovremo simulare il calcio estrapolando situazioni di tipo atletico e tecnico evitando il contatto fisico con lavoro in piccoli gruppi o addirittura in solitario. Avremo tutti gli ingredienti senza poter fare la torta ma il problema vero sarà il tempo: due settimane con distanziamento e solo una in versione regolare con contatto ecc, per poi giocare una partita ogni tre giorni è troppo poco. Meno di quattro settimane per tornare in forma sono poche".