Assemblea Lega Serie A: c'è unanimità per la prosecuzione dell'attuale stagione

Dall'assemblea di Lega Serie A attualmente in corso, in videoconferenza naturalmente, filtra l'unanimità per concludere il campionato attuale. Un fronte comune che, rivela il Corriere dello Sport, fa ben sperare per la prosecuzione del'attuale stagione. Se il governo ieri ha aperto alla possibilità di imporre lo stop al campionato, la Lega non si ferma e oggi nel corso della sua assemblea ha presentato un protocollo sulla ripresa del torneo e un paio di bozze del nuovo calendario.



Calendario - L'idea rimane ripartire il 9-10 giugno, dedicandoli alle semifinali di Coppa Italia, avendo così 16 slot utilizzabili per 12 giornate di campionato, i quattro recuperi, semifinali e finale di coppa. Difficile invece andare oltre il 2 agosto, quando la UEFA vorrebbe giocare le coppe europee.