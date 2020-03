Allarme Coronavirus - Concluso il consiglio, non c'è il numero legale

E' terminato in questi minuti il consiglio di Lega: l'assemblea, come previsto, non ha raggiunto il numero legale e quindi non si è tenuta. Raggiunto all'uscita dal salone d'onore del CONI, il dg della Fiorentina, prossima avversaria dell'Udinese, Joe Barone ha commentato la situazione: "L'importante è essere tutti uniti, il consiglio è ancora in corso, durerà un'altra mezz'oretta. Il presidente prenderà una decisione". Anche Marotta si è soffermato a commentare la giornata di oggi. Con un messaggio chiaro: "Quello delle porte chiuse potrebbe essere l'unico strumento per portare avanti il campionato. Juve-Inter? Domenica o lunedì".